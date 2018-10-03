Pursaklar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Programda konuşan Başkan Çetin, “Din görevlileri birer eğitimci ve öğretmendir. İnsanların yetişmesinde hepimizin sorumluluğu vardır” dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezi'nde program düzenlendi. Programa Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Müftüsü Nizamettin Doğan ve çok sayıda kişi katıldı. Programda konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Din görevlileri birer eğitimci ve öğretmendir. Bu dünyada bizim görevimiz Rabbimizin emirleri doğrultusunda yaşayacağız hem de örnek olup bu doğrultuda yaşatmaya çalışacağız. İnsanların yetişmesinde hepimizin sorumluluğu vardır” dedi.

Konuşmasında camilerin önemine değinen Başkan Çetin ise, Pursaklar'da belediye olarak hayata geçirdikleri Dede Torun Evlerini camilerin altına yaparak çocukları camilerle tanıştırdıklarını, Nezaket Okulu Projesi'yle de büyüklere örnek olacak çocuklar yetiştirdiklerini söyledi.