Pursaklar'da çiçekler toprakla buluştu

Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Selçuklu Meydanı'nda işçilerle birlikte çiçek ekti.

Şehir meydanları, kavşaklar, refüjler, park ve bahçeler, sosyal tesis çevreleri, hizmet binaları, yürüyüş yolları gibi çok sayıda alanda çiçek ekim çalışması yürüten Pursaklar Belediyesi ilçeyi güzelleştirmeye devam ediyor. Binlerce kışlık çiçeği toprakla buluşturan ekiplere Başkan Selçuk Çetin de eşlik etti. Saray Mahallesi'ndeki Selçuklu Meydanı'nda işçileri ziyaret eden Başkan Çetin, çalışmalar hakkında bilgi alıp işçilerle çiçek ekti. Bu tür çalışmaların çevreye estetik bir görüntü kazandırdığını belirten Başkan Çetin, “Tebessüm şehrimizde kıymetli hemşehrilerimin huzur ve mutluluğu için gece gündüz çalışıyoruz. Çevreci belediyecilik anlayışı ile büyük bir hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

Hemşehrileriyle de sohbet edip talepleri dinleyen Başkan Çetin, “Devlet hastanemiz ve yüzme havuzumuzun hizmete girmesiyle ilçemizdeki bütün eksikleri tamamlamış olacağız. Yeni bir ilçeyiz, çok eksikler vardı. Hepsini teker teker tamamladık. Hemşehrilerimizin destekleri ve duaları bizlerin hizmet aşkını arttırıyor. İnşallah daha güzel hizmetler yapacağız” diyerek vatandaşları bilgilendirdi.