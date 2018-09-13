Pursaklar'da esnafların tatlı rekabeti yeşil sahalara taşındı

Turnuvada ilk maçın başlama vuruşun Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptı.

Tatlı rekabetlerini yeşil sahalara taşıyan esnaflar, düzenlenen turnuva boyunca hem ticarette hem de spordaki centilmenliğin örneklerini sergiliyor. Yardım ve dayanışma ile yeşil sahalarda top koşturan esnaflara, Pursaklar Belediyesi de takım kurarak desteğini bir kez daha gösterdi. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu önündeki halı sahada bu sene ilki gerçekleşen turnuvanın açılışına Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, PURESDER Başkanı Adem Oruç, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Gökhan Balcı, CHP Pursaklar İlçe Başkan Yardımcısı Bekir Hoçanlı, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

“Spor, dostluk ve kardeşlik için vazgeçemeyeceğimiz değerdir”

Turnuva açılışında konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Pursaklar Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bugüne kadar ilçemizin şehirleşmesi yönünde birçok çalışma yaptık. Belediyenin asli görevlerinin yanı sıra eğitimde, sosyal ve kültürel çalışmalarda ve sporda birçok etkinlik düzenledik. Bugün olduğu gibi her zaman esnafımızın, kurumlarımızın yanında olduk. Spor ayrıca gençlerimizi, çocuklarımızı, hatta bizim yaştakileri de kötü alışkanlardan koruduğu gibi sağlıklı bir yaşam sürmemizi de sağlıyor. Belediye olarak birçok spor branşını bünyemizde bulundurarak bunu destekliyoruz. Okullar Hayat Olsun projesiyle yaz aylarında okullarımızın bahçelerinde 2 bine yakın çocuğumuza eğitmenler tarafından spor yaptırıyoruz. Sadece çocuklarımız, gençlerimize değil, Dedeler Nineler 2. Bahara Yürüyor etkinliğimizle 50 yaş ve üzeri büyüklerimize de spor yapma fırsatı veriyoruz. Hanımlar lokallerimizde hanım kardeşlerimize de spor imkanı yapma fırsatı sunuyoruz. Bu nedenle diyoruz ki spor; dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz bir değerdir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.”

Turnuvaya 14 takım katılıyor

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da sporun güzelliğini vurgulayarak turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi. Turnuvada bir konuşma yapan PURESDER Başkanı Adem Oruç ise turnuvaya 14 takımın katıldığını açıkladı. Turnuvaya katılan takımlar ise şu şekilde: Pursaklar Belediyesi, Yıldız Unlu Mamulleri, Niğde Halı AVM, Mavi Denizim Özel Rehabilitasyon Merkezi, Osmanlı Sofrası, Beyoğlu Emlak, Nisa Gelinlik, Koca Hafriyat, Yap-Der-Bir, Kadir Emlak, Duru Tıp Merkezi, YESA Dekorasyon, Bozkurt Mühendislik ve Seçkin Kitap Kırtasiye. Eleme usulü olarak yapılan turnuvanın finali 20 Eylül'de yapılacak. Şampiyon, ikinci ve üçüncü olan takımlara Pursaklar Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek olan 3. Pursaklar Esnafları Yaz Şenliğinde kupa ile madalya verilecek.