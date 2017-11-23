Pursaklar’da esnaflarla istişare toplantısının ikincisi yapıldı

PURESDER tarafından Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde ikincisi düzenlenen Esnaflarla İstişare Toplantısı’na katılan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Kaymakam İhsan Kara, esnafın taleplerini dinleyip çözüm önerileri sundu. Toplantıya ayrıca PURESDER Başkanı Kamil Karakuş, ilçedeki birim amirleri ve bazı sektör temsilcileri katıldı. Kaymakam Kara’nın divan başkanlığında yapılan toplantında Belediye Başkanı Çetin, Zabıta Müdürü, Gıda Tarım Müdürü esnafın taleplerini dinleyip sorularını cevapladı. Toplantıda NATO tatbikatında Türkiye’ye karşı yapılan skandala tepki gösterilip, NATO kınandı.

Gıda, iletişim gibi çok sayıda sektör kolunun temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Çetin, “İstişare toplantılarının önemi büyüktür. Bizim inancımız gereği yaptığımız işlerde istişare üzerine hareket etmemiz gerektiği ve güzel sonuçlar alınacağı belirtilir. Burada fikir jimnastiği ile daha güzel sonuçlara varacağımıza inanıyorum. PURESDER’e ve sizlere bu güzel toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.

“İlçemiz bir kamburdan kurtuldu”

Bir esnafın Pursaklar’da lağvedilen bölge başkanlığının yanlış uygulamalarıyla ilgili sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Çetin, “Bölge başkanlığı diye bir uygulamanın varlığı hem Büyükşehire hem de ilçemize angaryaydı. Zaten bölge başkanlığı diye bir şey yoktu. İlçemiz bu kamburdan kurtuldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçemizdeki personeli ile uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Şu an hizmetler aksıyor mu? Aksine daha iyi hizmet veriyoruz. Çünkü bizler hizmet etmek zorundayız” diye konuştu.

Kaymakam Kara da bir esnafın sorusu üzerine Pursaklar’da bazı sokakların ‘yaya sokağı’ olarak düzenlenmesinin faydalı olacağını söyledi. Belediye Başkanı Çetin ise yeni yapılan belediye hizmet binasının olduğu sokağın bu şekilde yapılabileceğinin müjdesini verdi. PURESDER Başkanı Karakuş da ilçede 3 bin 500 esnafın bulunduğunu belirterek, düzenli aralıklarla bu toplantıları devam ettireceklerini açıkladı.

Programın sonunda Pursaklar Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın başkanlığında oluşturulan komisyonun değerlendirmelerine göre ‘Ayın Esnafları’ belirlenip belge verildi.