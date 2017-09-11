Pursaklar’da halı sahalar yenileniyor

Her fırsatta sporun yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ilçede çok sayıda halı sahayı vatandaşın hizmetine sundu. Göreve geldiği günden bugüne onlarca halı saha inşa eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Her mahallemizde çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkinlerimiz spor yapsın, sporu yaşam biçimi haline getirsin diye halı sahalar yaptık, yürüyüş yolları yaptık. Her zaman şunu söylüyoruz; spor dostluk, kardeşlik ve dayanışma için vazgeçemeyeceğimiz değerdir” ifadelerinde bulundu.

İlçedeki deforme olmuş halı sahaların bakım ve onarımlarının da yapıldığını belirten Başkan Çetin, ekiplerin titiz bir çalışma içinde olduğunu kaydetti. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.