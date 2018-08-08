Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 09:22

Pursaklar’da hesaplı kurban bulmak mümkün

Pursaklar Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerini hazırladı.

Pursaklar’da hesaplı kurban bulmak mümkün

08 Ağustos 2018 09:22

Kurbanlık hayvanlarını ilçeye getiren esnaf siftah yaptı.


Her yıl olduğu gibi bu sene de Pursaklar Belediyesi, Yavuz Bulvarı üzerindeki Pursaklar Devlet Hastanesi inşaatının arkasındaki 20 dönümlük arazide kurban satış alanını hazırlayarak hayvan sahiplerine tahsis etti. Alt yapı hazırlıklarının ardından kurulan çadırlara yerleşen hayvan sahipleri, ilk kurbanlıklarını satarak siftah yaptı. Çok sayıda kurban çadırının yer aldığı alanda titiz bir çalışma yürüten Pursaklar Belediyesi, alanın hem güvenliğini hem de temizliğini sağlıyor. Havyan satıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan kurban satış alanında lavabolar, duş kabinleri ve mescit de yapıldı. Veteriner hekimliği tarafından kontrolleri yapılan kurbanlıklara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hemşehrilerinin Pursaklar’dan güvenli bir şekilde kurbanlıklarını alabileceklerini belirterek, “Öncelikle esnafımızın kurbanlık hayvanlarını temin edebilmeleri için hijyenik bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Bu yıl da kurban kesim alanımızı düzenleyerek esnaf kardeşlerimizin kullanımına tahsis etmiş bulunmaktayız. İnşallah bereketli olur. Pursaklar’daki kurbanlıkların sağlık kontrollerini de düzenli aralıklarla yapıyoruz. Böylelikle kurban almak isteyen hemşehrilerimiz ilçemizden rahatlıkla kurbanlık hayvanlarını alabilirler. Allah hepsinin kurbanını şimdiden kabul etsin” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç