Pursaklar’da İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Haftası nedeniyle Sirkeli İlkokulu’nda bir program düzenledi. Programa Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı, ilçedeki yöneticiler, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterisi ile devam etti.

"Çocuklarımız birilerine sorgusuz bir şekilde biat etmesinler"

İlköğretim Haftası programında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "İnandığımız değerler ’oku’ der. İlk emir okudur. Burda öğretmen kardeşlerimin yapmaya çalıştığı insanlığı cehaletten kurtarmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın yolu eğitimden geçiyor" dedi. Öğrencilere ve velilere önemli uyarılarda da bulunan Başkan Çetin konuşmasında şu mesajları verdi:

"Çocuklarınıza sorgusuz sualsiz bir şekilde insanların peşinden gitmelerine fırsat vermeyin. Eğer böyle olursa inşallah Asım’ın nesli yetişir. Bizler belediye olarak okullarımızın, öğrencilerimizi ve hemşerilerimizin her zaman yanınıdayız. Bu duygu ve düşüncelerle İlköğretim Haftasını Kutluyor, yeni eğitim öğretim yılında tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum. 19 Eylül Gaziler Gününde tüm gazilerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum."

"Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise yaptığı konuşmada Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e eğitime verdiği katkılardan dolyı teşekkür edip şunları söyledi: "İlköğretim Haftası dolayısı ile devletin imkanlarının çocuklarımıza sunulmasının yanı sıra Pursaklar Belediyemiz de kırtasiye yardımı ile bizleri memnun etmişlerdir. Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Diğer taraftan okul müdürlerimiz milli eğitim müdürümüz ve idarecilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde okullarını eğitim öğretime hazırlamışlar. Bugün devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik ünvanını aldığı ve gazilerimize atfedilen değerli bir günümüz. Burada bütün gazilerimize aileleri ile birlikte sıhhat selamet ve afiyet diliyorum. Ve onlara şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum."

Pursaklar’daki okul ve öğretmen durumu hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı ise, ilçede 2 bin öğretmen ve idarecinin, 37 okulda 30 bin öğrenciye eğitim hizmeti vereceğini kaydetti. Başkan Çetin’e teşekkür eden Balcı "Belediyemizin kırtasiyelerini dün okullarımıza dağıttık. Başkanımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum. Akif’in dediği gibi altın nesil ihanetine karşı Asım’ın neslini yetiştirmek boynumuzun borcudur" diye konuştu. İlköğretim Haftası programı, protokol konuşmalarının ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu halk oyunları ve gösterilerle sona erdi.