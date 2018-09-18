Pursaklar'da İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Pursaklar Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerine katılan Belediye Başkanı Selçuk Çetin öğrencilere hitap ederek “Rabbimin bize ilk emri ‘oku'dur. Sizler okur, ilim irfan sahibi olursanız bizler de geleceğimize güvenle bakacağız” dedi.

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Haftası nedeniyle Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda bir program düzenledi. Programa Kaymakam İhsan Kara, Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçlar, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, ilçedeki yöneticiler, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program protokol konuşmaları ve şiir okumaları ile devam etti.

İlköğretim Haftası programında konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin “Eğitim ve öğretim üzerinde durulması gereken en önemli hadisesidir. Rabbimin bize ilk emri ‘oku'dur. Sizler okur, ilim irfan sahibi olursanız bizler de geleceğimize güvenle bakacağız” şeklinde konuştu.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ise yaptığı konuşmada Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür edip öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi. Konuşmaların ardından sınıfları gezen protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.