Pursaklar’da kadınların eğitim seferberliği sürüyor

Eğitimci geçmişe sahip olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, hem ilçedeki okullara hem de belediyenin hanım evlerindeki kurslarına destek vererek Pursaklar’daki eğitim seferberliğine öncülük ediyor. Okullara yaptığı kırtasiye yardımı, kitap kampanyaları, kütüphaneler, fiziki hizmetlerin yanı sıra belediye bünyesinde açtığı hanım evleri, dede torun evleri, gençlik akademisi, nezaket okullarıyla da eğitime önemli katkı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için daha fazla eğitim daha kaliteli yaşam sunmalıyız" düsturu ile çalışıyor. Bu kapsamda belediyenin Hüma Sultan Hanım Evi’nde açılan okuma yazma kursuna ve işaret dili kursuna katılan kadınlar eğitimlerini tamamlayıp sertifika aldı. Sertifika alan kadınlar başarılarını ise düzenledikleri yemekli organizasyonla taçlandırdı.