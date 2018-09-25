Pursaklar'da kantinler mercek altında

İlçedeki bütün okul kantinlerini denetleyen ekipler, kantin yöneticilerine uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla okul kantinlerinde bir dizi denetim yaptı. Bakanlıkların açıklamış olduğu standartlara göre denetimlerini yapan ekipler, kantinlerdeki ambalajlı ürünlerden kırtasiye malzemelerine kadar hemen her ürünün titizlikle inceledi. Hijyen kuralları noktasında titiz davranan zabıta memurları, gittikleri her okulda kantinlerde uyulması gereken kuralları bir kez daha hatırlattı. İş yerinin temizliği, hijyen kurallarına uygunluk, gıdaların ambalajları, gıdaların hazırlandığı tezgâh malzemeleri, ürünlerin son kullanma tarihi gibi birçok konuda denetimler yapıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay, “Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin, öğrencilerimizin aldığı eğitimin yanı sıra onlara sunulan kantin hizmetlerini de çok önemsiyor. Okul kantinlerinde sık sık denetimler yaparak, öğrencilerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve öğrencilerimizin sağlıklı gıdalar tüketmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan denetimler sonucu okul kantinlerinde kurallara uyulduğu tespit edilirken, eksikleri bulunan kantin yöneticileri de uyarıldı.