Pursaklar’da karne heyecanı

Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen törende Kaymakam, Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü öğrencilere karnelerini verdi.

Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları, karne dağıtımı ve mezun olan öğrencilerin diploma takdimi ile son buldu. Karne törenine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, okul müdürü, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Yavrularınızı okula emanet ettiniz, bugün emanetleriniz size tevdi ediliyor. Geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızın güzel yetişmesi çok önemlidir. Yaz tatilinde çocuklarımız hem eğlensin hem yaz okullarına devam etsinler” dedi.

Kaymakam İhsan Kara da yaptığı konuşmada velilere seslenerek, “Büyük emeklerle bir eğitim öğretim dönemi geçiren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu. Öğrencilerin karne sevincini paylaşan ilçe protokolü, çocuklarla karnelerini ve başarı belgeleri ile diplomalarını verip hatıra fotoğrafı çektirdi.