Pursaklar'da kediler güzellikleriyle yarışacak

Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali 14 Ekim'de Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kedi güzellik yarışmasında birinci olan kedi sahibine ise Balkan Turu hediye edilecek.

Pursaklar Belediyesi, hem Ankara ile özdeşleşen Ankara Kedisi'nin neslini korumak ve bunu dünyaya tanıtmak hem de hayvan sevgisini teşvik etmek amacıyla 6 yıldır Ankara Kedisi Güzellik Yarışması düzenliyor. Üç yıldır da uluslararası festival haline gelen yarışma 14 Ekim'de Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılacak. Yarışmada dereceye giren kediler belirlenerek ödül töreni gerçekleştirilecek. Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'nde dereceye giren kedi sahipleri Balkan Turu, Antalya Tatili ve Karadeniz Turu ile ödüllendirilirken, kediler de mama kazanacak. Bir hayli çekişmeli ve renkli geçecek olan yarışmanın birincisi Balkan Turu, ikincisi Antalya Tatili ve üçüncüsü Karadeniz Turu kazanacak. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin tüm Ankaralıları Uluslararası Pursaklar Kedi Güzellik Festivali'ne davet etti. Yarışmaya katılmak için www.pursaklar.bel.tr adresindeki form ve 444 9 709 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilecek.