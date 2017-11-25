Pursaklar’da metruk yapılar yıkıldı

Pursaklar Belediyesi ruhsatsız yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğü birlikte hareket ederek ilçedeki ruhsatsız yapılaşmanın önüme geçiyor. İlçe genelinde yapılan denetimlerde tespit edilen ruhsatsız yapılara ve metruk binalara ekipler tarafından müdahale edilerek yıkım gerçekleştirildi. Ruhsatsız yapılaşmaya karşı bundan sonra da denetimlerin artacağını belirten yetkililer, bu tür girişimlere kimsenin heves etmemesi gerektiğini, bu konuda kesinlikle taviz verilmeyeceği uyarısında bulundu. Kış mevsiminde de kaçak yapı denetimleri devam edecek.