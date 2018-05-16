Pursaklar’da okuma yazma öğrenenler sertifikalarını aldı

İlçedeki 38 ayrı okuma yazma kursuna katılan onlarca vatandaş sertifika aldı.

Pursaklar Halk Eğitim Merkezi ile Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki 38 ayrı yerde düzenlenen okuma yazma kursuna onlarca vatandaş katıldı. Azimleriyle okuma yazmayı öğrenen vatandaşlar, eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in elinden aldı. Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, İlçe Müftüsü Hasan İzmirli, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Çetin “Cumhurbaşkanımız ve hanımefendinin başlatmış olduğu bu projede sizleri görmek hepimizi mutlu etti. Şükürler olsun ki çok güzel projeleri himaye eden ve bunları destekleyen devlet başkanına sahibiz” dedi.

İslam dininin eğitime önem verdiğini vurgulayan Başkan Çetin, “Öyle kadim bir geleneğe sahibiz ki bizim değerlerimiz ilim tahsil edin, okuyun der. Allah (cc) akıl nimetiyle bizi donattı ve bize ilk emir olarak ‘oku’ dedi. Medeni bir dine sahibiz. Cehalet çok kötüdür. Bu nedenle okuyacağız, öğreneceğiz. Sizleri tebrik ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kursiyerlere sertifikalarını veren Başkan Çetin, Halk Eğitim Merkezinin devem ettireceği okuma yazma kurslarının ikinci kademesine de devam etmelerini kursiyerlere tavsiye etti.

Göreve geldiği günden bugüne eğitim hizmetleriyle örnek gösterilen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Yeter ki siz okuyun biz her zaman yanınızdayız” diyerek eğitim hizmetlerinde birçok projeyi hayata geçirdi. “İlk Kitabınız Bizden Kampanyası, Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden, Tatil Arkadaşım Kitap Kampanyası, Evde Okul Sistemi (Doping Kart), Atasözleri Resimleme Yarışması, Üniversiteye Hazırlık Setleri, Cezaevleri Aydınlanıyor Kitap Kampanyası, Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık Kampanyası, Türkiye’nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi, Eğitime Destek Aracı, okuma yarışmaları” ile Pursaklar okuyan şehir haline geldi.