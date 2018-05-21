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21 Mayıs 2018 10:26

Pursaklar’da Ramazan dolu dolu geçiyor

Pursaklar Belediyesinin Şehit Salim Akgül Parkı’nda gerçekleşen Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor.

Pursaklar’da Ramazan dolu dolu geçiyor

21 Mayıs 2018 10:26

Her akşam iftar saatinden sonra başlayan etkinliklerde gösterilerden yarışmalara kadar halkın beğeniyle izlediği bir dizi program gerçekleşiyor.


Pursaklar Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinliklerine halk büyük ilgi gösteriyor. Şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde 7’den 77’ye herkesin beğeniyle izlediği programlar yapılıyor. Her akşam iftar saatinden sonra başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Teravih saatinde vatandaşların ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için ara verilen etkinlikler, teravih sonrası gece yarısına kadar sürüyor. Sahne gösterileriyle renklenen etkinlikler ilçe halkının takdirini topluyor. Yapılan çekilişlerde ise çocuklara oyuncaklar hediye ediliyor.




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