Pursaklar’da Ramazan dolu dolu geçiyor

Her akşam iftar saatinden sonra başlayan etkinliklerin sonunda sahne alan sanatçılar vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor.

Pursaklar Belediyesinin geleneksel Ramazan etkinliklerine halk büyük ilgi gösteriyor. Şehir merkezindeki Şehit Salim Akgül Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde 7’den 77’ye herkesin beğeniyle izlediği çok sayıda program yer alıyor. Her akşam iftar saatinden sonra başlayan etkinlikler gece yarısına kadar devam ediyor. Teravih saatinden sonra ise konserler başlıyor. Kukla gösterileri, bilgi yarışması ve sahne gösterileriyle renklenen etkinlikler ilçe halkının takdirini topluyor. Etkinlik alanında kurulan stantlarda ise alışveriş yapılarak ilçe halkı Ramazan’ı hep birlikte doyasıya yaşıyor. Midilli atlarıyla gezen minikler de eğlencenin keyfini çıkartıyor. Eski Ramazanlara olan özlem Pursaklar Belediyesinin etkinlikleriyle gideriliyor.