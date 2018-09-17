Pursaklar'da sosyal sorumluluk projesi devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri 'Bir iyilik de sen yap' sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailenin çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencinin yüzünü güldürdü. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pursaklar'da ikamet eden ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım eli uzatan Tebessüm Çarşısı'nın yanı sıra Hanım Evleri de sorumluluk projeleriyle yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım Evi üyeleri bir araya gelerek öğrencinin ihtiyacı olan pantolon, tişört, eşofman gibi okul malzemelerini alıp aileye teslim etti.

Belediyenin kurslarına katılan hanımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor. Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve Hanım Evleri üyeleri, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.