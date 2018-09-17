İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pursaklar'da sosyal sorumluluk projesi devam ediyor

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri ’Bir iyilik de sen yap’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailenin çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürdü.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri 'Bir iyilik de sen yap' sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailenin çocuğunun okul ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerini güldürdü.


Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi üyeleri, ihtiyaç sahibi öğrencinin yüzünü güldürdü. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pursaklar'da ikamet eden ihtiyaç sahiplerine sürekli yardım eli uzatan Tebessüm Çarşısı'nın yanı sıra Hanım Evleri de sorumluluk projeleriyle yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda Ayyıldız Hanım Evi üyeleri bir araya gelerek öğrencinin ihtiyacı olan pantolon, tişört, eşofman gibi okul malzemelerini alıp aileye teslim etti.


Belediyenin kurslarına katılan hanımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalmadık kapı bırakmıyor. Her yıl yeni sosyal sorumluluk projeleri geliştiren belediyenin Tebessüm Çarşısı ve Hanım Evleri üyeleri, imkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatmaya devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.