Pursaklar’da Yusuf Güney fırtınası esti

Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleyen Pursaklar Belediyesi, Yusuf Güney’i Pursaklar halkıyla buluşturdu

Ramazan etkinliklerinin dolu dolu geçtiği Pursaklar’da sanatçılar da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Birbirinden değerli sanatçıyı ilçe sakinleriyle buluşturan Pursaklar Belediyesi, bu kez ünlü sanatçı Yusuf Güney’i ağırladı. Şehit Salim Akgül Parkı’nda hayranlarıyla buluşan Yusuf Güney bir saat boyunca sevilen türkü ve şarkılarını seslendirdi. Her yaş grubunun akın ettiği konserde birbirinden renkli anlar da yaşandı. Türkü, şarkı söyleyen ve ilahi okuyan sanatçı Yusuf Güney, "Bizleri bu güzel insanlarla buluşturan Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyorum. Binlerce kişinin katıldığı konserler veriyoruz ama Pursaklar bir başka güzel. Buradaki enerji bir başka güzel" ifadelerini kullandı.