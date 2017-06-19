Pursaklar’da Yusuf Güney konseri

Güney’i dinlemek için etkinlik alanına akın eden Pursaklar halkı, bin kişilik amfi tiyatroya sığmadı.

Ramazan etkinliklerinin dolu dolu geçtiği Pursaklar’da sanatçılar da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Birbirinden değerli sanatçıyı ilçe sakinleriyle buluşturan Pursaklar Belediyesi, babalar gününde ünlü sanatçı Yusuf Güney’i ağırladı.

Şehit Salim Akgül Parkı’nda hayranlarıyla buluşan Yusuf Güney bir saat boyunca sevilen eserlerini seslendirdi. Yarı açık amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlar da sanatçı Güney’e eşlik etti. Yağmurlu havaya rağmen her yaş grubunun akın ettiği konserde renkli anlar yaşandı. Türkü, şarkı ve ilahi okuyan sanatçı Yusuf Güney, “Bizleri bu güzel insanlarla buluşturan Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyorum. Babalar Günü’nü kutluyorum. Binlerce kişinin katıldığı konserler veriyoruz ama buradaki enerji bir başka güzel. Pursaklar’ı asla unutmayacağım” diyerek duygularını ifade etti.