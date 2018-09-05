Pursaklar’daki Dede Torun Evi ile Nezaket Okulu tescillendi

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ilçeye kazandırdığı “Tebessüm Şehri” sıfatı 2015’te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmişti. Bunun ardından 2010’da Türkiye’de ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Dede ve Torun Evi” projesi ile 2011’de hizmete giren “Nezaket Okulu” projesinin isimleri de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Çetin, “Sosyal ve kültürel belediyecilik adına özgün projeler üretmeye, gönüllere girmeye devam ediyoruz. Yıllardır hizmet veren Dede Torun Evlerimiz ve Nezaket Okullarımız ile binlerce hemşehrimizin gönlüne girdik” dedi.

Tebessüm Şehri’nin tescillenmesinin ardından Dede Torun Evi ve Nezaket Okulu’nun da önemli olduğunu belirten Başkan Çetin, “Protokol yoluna yazdığımız ‘Tebessüm Şehri’ ifadesi, yoldan geçenleri de tebessüm ettiriyor. Bu sıfatın içini dolduracak onlarca projeye imza attık. Dede Torun evlerimiz ve Nezaket Okullarımız bunlardan sadece ikisi. İnşallah daha birçok özgün projemizin tescilini sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Pursaklar Belediyesine teslim edilen belgelerde, “Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye göre 29 Kasım 2017 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle 12 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir” ifadesi yer aldı.