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04 Eylül 2018 10:44

Pursaklar’daki Saray Nezaket Okulu tamamlandı

Pursaklar Belediyesi’nin projelerinden biri olan Saray Nezaket Okulu’nun inşaatı tamamlandı.

Pursaklar’daki Saray Nezaket Okulu tamamlandı

04 Eylül 2018 10:44


Pursaklar Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Nezaket Okulu’nun inşaatı tamamlandı. Boya ve badana işleri biten binada, sınıfların hazırlanıp ders-araç gereçlerinin yerleştirilmesine başlandı.


Saray Mahallesinde yapımı tamamlanan Nezaket Okulu, 5 kat olarak inşa edildi. Pencereleri takılan ve dış cephe boyası yapılıp, iç boya ve badana işleri tamamlanan Nezaket Okulu binasında çok amaçlı salon, kreş ve etüt odaları, yemekhane ve yönetici odaları ile çocuk oyun grupları yer alacak. Selçuklu Türk mimarisine göre tasarlanan binada çocuk oyun parkı da bulunuyor. Binanın 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hizmet vermesi planlanıyor.




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