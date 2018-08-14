Pursaklar’daki Şehitlik Camii ibadete açıldı

Pursaklar Mezarlığı yanındaki 425 metrekare alan üzerinde iki ayrı bloktan oluşan dini tesis projesi tek minareli ve 3 katlı olarak tasarlandı. Çevre düzenlemesi ve dış cephe kaplamaları yapılan tesise minber, mihrap ve kürsü de yerleştirildi. İmam hatip atanmasıyla birlikte ibadete açılan camide yaz Kur’an kursuna katılan çocuklar da yer alıyor. Bölgeye farklı bir siluet kazandıran Şehitlik Camii ve tesis içerisinde asansör, bay-bayan namazgah, mahfil katı, bay-bayan (ayrı ayrı olmak üzere) yemekhane, şadırvan, bay-bayan WC-lavabo ile abdesthaneler, taziye odası, 1 adet gasilhane, 1 adet morg yer alıyor.

İlçede projelerin birer birer hayata geçtiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Çok güzel bir cami oldu. Bütün hemşehrilerimizin bu camimizi de görmesini istiyoruz. Rabbim hepsinin ibadetini kabul etsin. Aynı zamanda burada taziye odası, gasilhane, morg ve namazgahların bir arada olması hemşehrilerimizin işini kolaylaştırıyor’’ ifadelerini kullandı.