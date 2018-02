Pursaklar’daki yeraltı çöp konteyner sayısı artıyor

84’ü 2017’de olmak üzere toplam 305 yeraltı çöp konteynerı monte edildi.

Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hayata geçirdiği projelerle temizlik konusunda köklü çözümler üretti. Yeraltı çöp konteynerı, hidrolik çöp konteynerı, tam yeraltı çöp konteynerı, geri dönüşüm kutuları, bayat ekmek kutuları gibi birçok uygulamayı hayata geçirerek Pursaklar’ı pırıl pırıl yaptı.

Her gün 08.00 ila 17.00 arasında Pursaklar genelindeki cadde, sokak ve kamu kurumlarının temizlik işlerini yürüten ekipler, günlük 2 bin 400 litre su ile binlerce kilometre alanın temizliğini yapıyor. Her seferinde 2 metreküp atık toplayan araçlar, günlük 35-40 kilometre alanda temizlik yaparak Pursaklar halkına temiz bir ilçe sunuyor. Böylece Pursaklar, Saray, Altınova ve Sirkeli olmak üzere geniş bir alandan sorumlu olan Pursaklar Belediyesi, hizmet kalitesini her geçen gün arttırıyor. 2017 faaliyet raporunu açıklayan Temizlik İşleri Müdürlüğü 84’ü 2017’de olmak üzere toplam 305 yeraltı çöp konteynerı monte edildiğini açıkladı. Bayat ekmek kutusu uygulamasını da başlatan müdürlük, 2017’de 308 ayrı bölgeye bayat ekmek kutusu, 300 yeni bölgeye de çöp kutusu monte etti.

Tiyatro eşliğinde çevrecilik eğitimi

Pursaklar Belediyesi ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) ortaklaşa düzenlediği tiyatro gösteriminde çocuklara çevrecilik eğitimi verdi. Bugüne kadar “Çevko Geri Dönüşüm Yolunda” adlı tiyatro gösterimiyle ilköğretim çağındaki binlerce çocuk çevrecilik konusunda bilgilendi. Oyuncuların üzerinde bulunan kostümler ve oluşturdukları koreografi ile çevreyi koruma, atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması konularında önemli mesajlar verildi. Bir hayli ilgi çeken tiyatro gösterimiyle geri dönüşümün ne olduğu, çevreyi koruma yöntemleri, hangi atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacağı konularında çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. 2017’de 520 kg atık pil toplandı.

Camiler sürekli temizleniyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Pursaklar’daki bütün camilerin temizliğini yaparak, halkın huzur içinde ibadet etmelerini de sağladı. Belirli aralıklarla bölgedeki camilerin iç ve dış temizliğini yapan ekipler, yoğun mesai harcadı. Hem camilerin içini hem de çevre temizliğini sağlayan ekipler, cami cemaatinin huzur içinde ibadet edebilmeleri için bütün camilerdeki halıları temizleyip, cami içlerine güzel kokular sıkarak, gül suyu ile pırıl pırıl yaptı. Cami etraflarında bulunan ve kötü görüntü oluşturan otlar ise titizlikle temizlendi.