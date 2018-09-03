Pursaklar’dan Sudan’a kardeşlik köprüsü

Yoksullukla mücadele halinde olan Sudan’a Türkiye’den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Sürekli ekonomik krizlere ve ambargolara maruz kalan Sudan’a Pursaklar Belediyesi’nin destekleriyle Türk halkının kurbanları ve yardımları bir kez daha ulaştı. TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü’nün yanı sıra Türkiye’deki uluslararası yardım kuruluşları, Doğu Afrika ülkesi olan Sudan’a çeşitli zaman aralıklarında yardım elini uzatmamaya devam ediyor. Kurban Bayramı ve sonrasında kültürel faaliyet ve insani yardım için Sudan’a Pursaklar Belediyesi’nin katkılarıyla ziyarette bulunan Avrasya Yerel Yönetimler Birliği, Türk ve Sudan halkının dostluklarının daha da pekiştirilmesi için bir dizi etkinlik yaptı. Ülkeye bir ton ağırlığında çocuk kıyafeti ve oyuncak hediyesi götürüldü. Çok sayıda da kurban kesimi yapıldı. Gönderilen hediyeler ise THY tarafından ücretsiz olarak ülkeye ulaştırıldı. Yardım faaliyetlerinin dağıtımının ardından Hartun Belediyesi’nin Kültür Merkezinde Avrasya Yerel Yönetimler Birliği ve Dünya İslam Sağlık Örgütü Sudan Temsilciliği iş birliği ile Sudanlı Zenci Musa’yı anma programı düzenlendi.

Türkiye’nin destekleri sürüyor

Program’da konuşan Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’i selamını ileterek Sudanlı Zenci Musa’yı anlattı. Cengiz konuşmasında şunları söyledi:

“Sudanlı Zenci Musa doğduğunda Sudan’daki hiçbir çocuğa benzemiyordu. İri cüssesi ve siyah teni vardı. Bu yüzden ona Sudanlı Zenci Musa diyorlardı. Onun yetiştiği dönem Osmanlı’nın ölüm kalım mücadelesi verdiği zamanlardı. Osmanlı nerede savaşıyorsa Zenci Musa da oradaydı. Kuşçu Paşa Eşref’in emir eri olan Sudanlı Zenci Musa, Osmanlı Ordusuna 1. Dünya Savaşında 300 altını Arabistan’dan Yemen’e gizli bir operasyon ile götürerek, dönemin şartlarında büyük bir kahramanlık ve özveri gösterip, Türk milletinin kalbinde yer edinmiştir. Bizler Zenci Musa’ya vefa borcumuz için buradayız. Bu etkinliğe Başkent Ankara’nın cazibe merkezi olan Pursaklar Belediye Başkanı Sayın Selçuk Çetin’de katılacaktı. Ancak son anda ani bir programı çıkınca katılamadı. Kendisinin selamlarını iletiyorum. Selçuk Başkanımızın gönderdiği kahve fincan setlerini Hartun Bahri Valisine ve Ombada Belediye Başkanı’na Türk takdim ediyorum. Sudanlı kardeşlerimizi de Pursaklar’a davet ediyoruz.”

Kesilen kurbanlar ise Çocuk Kanser Merkezi’ne, 7 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğu Huda Cezaevine, Yetim ve Öksüz Yurduna, Sudan’ın en büyük devlet hastanelerine, yatılı Kur’an kurslarına ile çeşitli yoksul dağıtıldı.