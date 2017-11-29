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29 Kasım 2017 10:01

Pursaklar’ın sultanları 4’te 4 yaptı

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, son dört hafta oynadığı maçları kazanarak galibiyet serisine devam etti.

Pursaklar’ın sultanları 4’te 4 yaptı

29 Kasım 2017 10:01

Takım, Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent, Anadolu Üniversitesinin ardından İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri de mağlup ederek puanını 17’ye yükseltti.


Pursaklar’ın sultanları, 1. Lig Bayanlar B Grubu’nda fırtına gibi esiyor. Geride kalan 9 haftada 17 puan toplayan Pursaklar temsilcisi, son dört hafta Karadeniz ekiplerinden Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent’in yanı sıra Anadolu Üniversitesi ve İBA Kimya TED Ankara Kolejlilere geçit vermedi. Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 7. haftada Samsun Büyükşehir Anakent’i 3-2, 8. haftada kendi evinde Anadolu Üniversitesini 3-0, 9. haftada İBA Kimya TED Ankara Kolejlileri 3-1 mağlup edip puanını 17’ye yükseltti. Dokuzuncu hafta TED Ankara Kolejlileri Pursaklar Kapalı Spor Salonu’nda ağırlayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, çekişmeli geçen ilk seti 28-26 kazandı. İkinci seti rakip takıma kaptıran Pursaklar, üç ve dördünce sette oyun hâkimiyeti ile maçı kazandı. Maçın başından beri oyuna iyi başlayan Pursaklar takımı, ligdeki performansı ile hem puan toplamayı hem de takdir toplamayı sürdürüyor. 3 Aralık’ta Kahramankazan Belediyesi ile mücadele edecek olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.




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