Pursaklar'ın Sultanları Halkbank'ı 3-1'le geçti

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Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, 8. Hafta konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup edip puanını 20'ye çıkarttı.
Lig Bayanlar B Grubunda 8 haftayı geride bırakan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 20 puanla ligdeki mücadelesine devam ediyor. Geride kalan sekiz hafta 20 puan toplayarak ikinci sıraya yükselen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, rakiplerine zor anlar yaşatıyor.
Sekizinci hafta Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda konuk ettiği Halkbank karşısında oyun üstünlüğünü koruyan Pursaklar'ın Sultanları setleri 25-22, 25-20, 21-25 ve 25-21'lerle kazandı.
Lig Bayanlar B Grubunda fırtına gibi esen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, dokuzuncu hafta TVF Spor Lisesi ile karşılaşacak. Salih Yergin yönetimindeki sporcular, Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda antrenmanlarını sürdürüyor.