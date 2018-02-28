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28 Şubat 2018 10:36

Pursaklar’ın Sultanları Play-Off’u garantiledi

Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, ligin bitimine bir hafta kala Bolu Belediyesini 3-1 mağlup ederek Play-Off’u garantiledi.

Pursaklar’ın Sultanları Play-Off’u garantiledi

28 Şubat 2018 10:36


Türkiye Voleybol 1. Lig Kadınlar B Grubu’nda zorlu rakiplerini birer birer mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Lig boyu haftalarca hem iç saha maçlarında hem de deplasmanda galibiyet serilerine devam eden Pursaklar’ın Sultanları, ligin bitimine bir hafta kala 58 puanla üçüncü sıraya yükselip, Play-Off’u garantilemeyi başardı. Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda konuk takım Bolu Belediyesi ile karşı karşıya gelen Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, rakibine göz açtırmadı. İlk seti 27-25 kazan Pursaklar 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibin üst üste ataklarıyla skor eşitlense de üçüncü ve dördüncü setlerde 25-11 ve 25-18’lik büyük farklarla maçı kazanan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, hanesine 3 puan yazdırıp üçüncü sıraya yükseldi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı Kulüp Başkanı Nedim Erçetin de maçı izleyip sporculara destek verdi. Maçın ardından Purasklar Voleybol İhtisas Takımı Antrenörü Salih Yergin ve öğrencilerini tebrik eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Play-Off’ta takıma başarılar diledi.




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