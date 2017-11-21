Pursaklar’ın Sultanları üç hafta üst üste galibiyet sevinci yaşadı

Gümüşhane Gençlerbirliği ve Samsun Büyükşehir Anakent’in ardından Anadolu Üniversitesi’ni de mağlup edip puanını 14’e yükseltti.

Pursaklar’ın Sultanları, 1. Lig Bayanlar B Grubunda mücadelesini galibiyetlerle sürdürüyor. Geride kalan 8 haftada 14 puan toplayan Pursaklar temsilcisi, son üç hafta Karadeniz ekiplerinden Gümüşhane Gençlerbirliği, Samsun Büyükşehir Anakent ile Anadolu Üniversitesi’ne geçit vermedi. Gümüşhane Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 7. haftada Samsun Büyükşehir Anakent’i 3-2, 8. haftada ise kendi evinde Anadolu Üniversitesi’ni 3-0 mağlup edip puanının 14’e yükseltti. Sekizinci haftada Anadolu Üniversitesi’ni Pursaklar Kapalı Spor Salonunda ağırlayan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, setleri 25-18, 25-21 ve 25-15’lik farklarla kazandı. Maçın başından itibaren oyun üstünlüğünü koruyan Salih Yergin’in öğrencileri, 9. haftada oynayacağı İBA Kimya TED Ankara Kolejliler maçı öncesi büyük moral depoladı.

26 Kasım’da İBA Kimya TED Ankara Kolejlilerile karşılaşacak olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı, kapalı spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.