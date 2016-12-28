Pursaklar’ın yardımları Halep’e uğurlandı

Şanlıurfa Valiliği Koordinesi’nde, Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Belediyesi, bölgedeki ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan yardım tırları Halep’e gönderildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bunu hamdolsun yapıyoruz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bizler varlıkla imtihan ediliyoruz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

’Haydi, Şanlıurfa Halep İçin Yardım Zamanı’ isimli kampanya çerçevesinde hayırseverler tarafından bağışlanan yardım malzemeleri BELSAN Toplanma Merkezi’nde düzenlenen törende dualar eşliğinde Halep’e gönderildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Şanlıurfa’ya giderek yardım tırlarını Halep’e uğurladı. Şanlıurfa Valisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı, ilçe belediye başkanlarının da katıldığı törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin "Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bunu hamdolsun yapıyoruz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bizler varlıkla imtihan ediliyoruz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Pursaklar’dan hemşehrilerimizin selamını ve yardımlarını getirdik. Başta Başkomutanımız olmak üzere hep birlikte mücadele ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim mazlum kardeşlerimize yardım etsin" şeklinde konuştu.

Vali Tuna ise, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "Binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu topraklarda bin yıldır kalmamızın bir esrarı var. Dünya’nın en stratejik bölgesinde kalabilmek kolay değil. Bunun sırrı nedir? Bu bizim gönül medeniyetimizde saklı. Biz kapımıza gelen insanımızla ekmeğimizi paylaşırız, sahip çıkarız, haksızlığın karşısında dururuz, zulme karşı çıkarız. Tarih bunları kaydediyor" ifadelerini kaydetti.

Yardım tırlarının Halep’e gönderildiği uğurlama törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve çok sayıda kişi katıldı. 13’ü Pursaklar’dan giden toplam 22 tır, Şanlıurfa’dan Halep’e yola çıktı.