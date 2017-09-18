Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:48

Pursaklarlı hanımlar aquaparkı gezdi

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri Gölbaşı’ndaki aquaparkı gezdi.

Pursaklarlı hanımlar aquaparkı gezdi

18 Eylül 2017 10:48


Sosyal ve kültürel belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, hanımlara yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Tarihi ve kültürel gezilerle kadınlara Türkiye’nin ve Başkent Ankara’nın güzelliklerini tanıtan Pursaklar Belediyesi kültür gezilerini sürdürüyor.


Bu kapsamda düzenlenen Gölbaşı ziyaretine Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım evlerinden 20 kadın, Ankara Yüzme İhtisas Spor Kulübü’ndeki aquaparkı gezip sportif çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin ve Başkent’in doğal, tarihi ve sportif güzelliklerini keşfetmeye devam eden Pursaklarlı kadınlar kendilerine sunulan hizmetlerden memnun kalarak Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç