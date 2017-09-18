Pursaklarlı hanımlar aquaparkı gezdi

Sosyal ve kültürel belediyecilikte önemli çalışmalara imza atan Pursaklar Belediyesi, hanımlara yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Tarihi ve kültürel gezilerle kadınlara Türkiye’nin ve Başkent Ankara’nın güzelliklerini tanıtan Pursaklar Belediyesi kültür gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen Gölbaşı ziyaretine Ayyıldız ve Hüma Sultan Hanım evlerinden 20 kadın, Ankara Yüzme İhtisas Spor Kulübü’ndeki aquaparkı gezip sportif çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye’nin ve Başkent’in doğal, tarihi ve sportif güzelliklerini keşfetmeye devam eden Pursaklarlı kadınlar kendilerine sunulan hizmetlerden memnun kalarak Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür etti.