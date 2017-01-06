Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 14:42

Pursaklarlı hanımlardan şehitlere hatim

Pursaklarlı hanımlardan şehitlere hatim

06 Ocak 2017 14:42

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerindeki üyeler, şehitler ve ülkenin selameti için Kur’an okuyup hatim indirerek dua etti.
Terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik saldırıları ve ülkeyi yasa boğan şehit olaylarına Pursaklarlı kadınlar duyarsız kalmadı. Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan, Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evlerindeki yüzlerce kadın bir araya gelerek şehitler ve ülkenin selameti için Kur’an okuyup dua etti. 15 hatim indiren kadınlar, 599 Yasin-i Şerif, 411 Fetih Suresi, 135 Ayet’el Kürsi okuyup, binlerce Kelime-i Tevhid ile şehitleri andı. Hüma Sultan Hanım Evinde düzenlenen programda Pursaklar İlçe Müftülüğü Vaizesi Sefa Ay’ın verdiği hatim duasına katılan hanımlar, terörü lanetleyerek şehitlere rahmet diledi. Programın sonunda davetlilere irmik helvası da ikram edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -5°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -5°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç