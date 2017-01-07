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07 Ocak 2017 09:47

Pursaklarlı kadınlar Arapça sertifikası aldı

Pursaklarlı kadınlar Arapça sertifikası aldı

07 Ocak 2017 09:47

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evindeki çok sayıda kadın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Arapça sertifikası aldı.
Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evinde 136 saatlik Arapça kursuna katılan kadınlar emeklerinin karşılığını aldı. Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar için mezuniyet töreni düzenledi. Törenle sertifika alan kursiyerler, yeni bir dil öğrenmenin mutluluğu içinde oldukların belirterek "Hanım evlerinde İngilizce, Arapça, Osmanlıca gibi çok sayıda dil kursu il kendimizi geliştiriyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade etti.
Eğitimden kültüre, sağlıktan spora birçok alanda hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, bugüne kadar binlerce kadına mesleki eğitim vererek sertifika sahibi yaptı.



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