Pursaklarlı kadınlar Beypazarı'nı gezdi

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki çeşitli kurslara katılan 44 kadın, Beypazarı'nı gezerek stres attı.

Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki kurslara katılan 44 kadın, Beypazarı'na düzenlenen geazide tarihi ve doğal güzellikleri yerinde gördü. Gezi kapsamında Beypazarı Soda Fabrikasını, Halk Eğitim Merkezi dokuma ve gümüş atölyelerini ziyaret eden hanımlar, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, tecrübelerini paylaştı. 800 yıllık çınar ağacı ve yaşayan müzeye de giden kadınlar, geleneksel Beypazarı mutfağının birbirinden güzel yemeklerini tattı.

Sunulan hizmetlerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür eden kadınlar, “Çok verimli bir gezi oldu. Beypazarı'nın güzelliklerini görme imkânı elde ettik. Selçuk Başkanımıza teşekkür ediyoruz" diyerek duygularını ifade etti.