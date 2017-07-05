Pursaklarlı kadınlar bilgisayar sertifikalarını aldı

Hüma Sultan Hanım Evi üyeleri, kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda eğitim alan kadınlar, teknolojiyi daha verimli ve etkili kullanmak için bilgisayar kurslarına yoğun ilgi gösterdi.

Çok sayıda üyesi ile ilçede önemli hizmetlere imza atan Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evinin 163 saatlik bilgisayar kursuna katılan kadınlar, eğitimlerini başarı ile tamamlayıp MEB onaylı sertifikalarını aldı. İngilizce, Arapça, bilgisayar, tezhip, iğne oyası, çocuk gelişimi gibi kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, hem sertifika sahibi oluyor hem de yeni meslekler ediniyor.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kurslar yaz mevsiminde de devam ediyor.