Pursaklarlı kadınlar Bursa'yı gezdi

Pursaklar Belediyesi geleneksel hale getirdiği kültür gezileri kapsamında ilçe halkına Bursa'yı gezdirmeye devam ediyor.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte öncü olan Pursaklar Belediyesi, eğitimden kültüre, sanattan spora, alt yapıdan üst yapıya hemen her alanda hizmet vererek ilçe halkına tebessüm ettiriyor. Yaptığı çalışmalar ve özgün projelerle Türkiye'ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, ilçe halkını tarihle buluşturup kültürel zenginlikle tanıştırıyor. Osmanlıya başkentlik yapan kadim şehirlerimizden biri olan Bursa'ya gezi düzenleyen Pursaklar Belediyesi, çok sayıda kadından oluşan kafileyi Bursa ile buluşturdu. Günübirlik gezi kapsamında Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı elde eden Pursaklarlı kadınlar, keyifli bir gün geçirdi. Gün boyu gezerek hem tarihi hem de kültürel zenginlikleri yerinde gören hanımlar memnuniyetlerini “Bizleri tarihimizle, kültürümüzle, güzel şehirlerimizle buluşturan Belediye Başkanımız Selçuk Çetin'e teşekkür ediyoruz” sözleriyle ifade etti. Geziye katılan isimler bilgisayar ortamında çekilen kura ile belirlendi.