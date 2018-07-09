Pursaklarlı kadınların sertifika sevinci

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde devam eden işaret dili, örgü, kurdele nakışı, giyim ve çocuk gelişimi gibi çeşitli kurslarda eğitim görerek, eğitimlerinde başarılı olan 173 kadın kursiyer, MEB onaylı sertifika sahibi oldu. Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sunulan kurslara katılarak meslek sahibi olan Pursaklarlı kadınlar, kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e ve halk eğitim merkezi yetkililerine teşekkür etti.