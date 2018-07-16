Pursaklarlılar demokrasi nöbetinde meydanları doldurdu

yıl dönümünde Pursaklar Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’na akın etti. Hemşehrilerine hitap eden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Sizler o gece bu necip milletin yenilmez olduğunu gösterip, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize sahip çıktınız” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program hazırlayan Pursaklar Belediyesi, darbe girişimini ve buna kaşı halkın verdiği kahramanlık destanını unutturmuyor. Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda yapılan demokrasi nöbetine Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Tükrakıy, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Uğur Atagün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda Kur’an tilaveti, 15 Temmuz belgeseli, kahramanlık türküleri ve protokol konuşmaları yapıldı. Gecede konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “İki yıl önce 15 Temmuz akşamı ülkemizin üstüne kara bulutlar çökmeye başlamıştı. Liderimiz, hükümetimiz ve bu necip millet o kara bulutları dağıttı. 16 Temmuz sabahına Türkiye, hainlerin emellerini boşa çıkartarak uyandı” dedi.

“Benim nazarımda Pursaklar gazidir”

15 Temmuz’da FETÖ ve arkasındaki güçlerin darbe girişiminde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Çetin, şunları söyledi:

"O gece vampirler, ülkemizi bölmek, parçalamak ve yutmak istediler. Bunları lanetliyoruz. Bunların terör örgütü lideri sözde hocaları beddua ediyordu. Milleti birbirine düşürdüler. Ama benim milletim bunların ihanetine dur dedi. Tankların altına yatan bu millet dünyaya mesaj verdi. 15 Temmuz gecesi tebessüm şehrinin mütebessim insanları Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı başlamadan meydanlara döküldü, liderine ve ülkesine sahip çıktı. Benim nazarımda o gece meydanlara dökülen bütün Pursaklarlı hemşehrilerim gazidir. İnşallah Rabbim katında da öyledir. Dinimizi kaynağından öğrenmemiz lazım. Aksi halde bu ihanet şebekeleri yavrularımızı kandırıyor. Bakın şimdi Adnan Oktar çıktı. Yarın belki başkaları çıkacak. Dikkatli olmalıyız. Sizler o gece ezanlar dinmesin, bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diye meydanlara akın ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.”

“Pursaklar o gece hiç tereddüt etmeden meydanlara akın etti”

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara da, “Bu kahraman millete öncülük eden Başkomutanımızı gördük. Sokaklara çıkın dedi ve millet sokaklara çıktı. Bugün de sokaklardayız. Ben o gün hem Pursaklar Kaymakamı hem de Keçiören Kaymakam Vekiliydim. Üzerimizde büyük sorumluluk vardı. Hamdolsun alnımızın akıyla çıktık” dedi.

Pursaklar halkı, gece geç saatlere kadar demokrasi nöbetine devam etti. Gecede sanatçı Ali Kınık, Ozan Ahmet, Hanifi Sezen kahramanlık türküleri seslendirdi. Gecede Pursaklar Belediyesi tarafından hem Pursaklar’da hem de Kızılay’da vatandaşlara kumanya ve çorba ikram edildi.