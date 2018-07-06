Radarlara TSE denetimi

Kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla mobil ve sabit Hız İhlal Tespit Donanımları (HİTD) ile hız kontrolleri yapılmaktadır. Bu kontrollerde hatalı ölçüm yapılmasının önlenmesi amacıyla 7 Mart 2017 tarihinde “Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği” yayımlandı. Yönetmelik kapsamında HİTD’lerin ölçüm doğruluğunu yapmak üzere Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilendirildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan TSE Başkanı Şahin şunları dedi:

“TSE, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği çerçevesinde, hali hazırda kullanılan veya yeni kullanıma alınacak Hız İhlal Tespit Donanımlarının (HİTD) ya da kamuoyunun kullandığı tabirle radarların doğruluğunun tespiti ve muayenesini yapmakla yetkilendirildi. Enstitümüz, ilgili yönetmelik gereği 1 Temmuz 2018 tarihi itibariyle muayene faaliyetlerine başlamıştır.

Ülkemizde yaklaşık 900 adet HİTD bulunmakta olup, bu HİTD’lerin muayeneleri TSE tarafından referans muayene ekipmanları ile 2018 yılı sonuna kadar yapılacak. 2019 yılı itibariyle de periyodik olarak muayeneler gerçekleştirilecek.

Muayene sonucunda doğru ölçüm yapan donanımların kullanımına izin verilecek, hatalı ölçüm yapan donanımlar ise mühürlenerek gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili idareye teslim edilecek.”

Periyodik Kontroller Yapılacak

TSE HİTD’lerin ilk, periyodik, ani, şikâyet ve stok muayenelerini gerçekleştirilecek.

İlk muayene; yeni yapılan veya parçaların birleştirilmesi suretiyle meydana getirilen HİTD’lerin satışa veya kullanılmaya başlamalarından önce veya ithal edilen HİTD’lerin yurda sokulmaları sırasında veya periyodik, ani, şikâyet ve stok muayeneleri sonunda damgaları iptal olanların tamir ve ayarlamalarından sonra yapılan muayenedir. İlk muayenenin geçerlilik süresi bir yıldır.

Periyodik muayenenin, HİTD’ler için yapılan genel muayene olup geçerlilik süresi bir yıl olduğu kaydeden Şahin şunları kaydetti:

"Bu süre son muayenenin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Ani muayene, Bakanlık ve il müdürlüklerinin görecekleri lüzum veya ihbar üzerine, HİTD’lerin bulundukları yerlerde habersizce yapılan muayenedir.

Şikayet muayenesi HİTD’lerin doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcının veya diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.

Stok muayenesi ise ilk muayene damgasını taşıdıkları halde satılmayıp depo, atölye, imal ve satış yerlerinde veya kullanılmasına ihtiyaç duyulmayarak stok halinde bulundurulan cihazların periyodik muayene süreleri içinde tekrar muayeneye tabi tutulmalarıdır.

Araçların anlık hızlarının tespitinde kullanılan radarların Yönetmelikte belirtilen ölçüm sınırlarına uyup uymadığının tespiti için, HİTD kullanıcılarının https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresi üzerinden her bir radar için başvuru yapmaları gerekmektedir.