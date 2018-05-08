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08 Mayıs 2018 10:35

’Rafadan Tayfa’ Gölbaşılı çocuklarla buluştu

Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan ’Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ müzikali, yeni sezonda ilk kez Gölbaşı’nda sahnelendi.

’Rafadan Tayfa’ Gölbaşılı çocuklarla buluştu

08 Mayıs 2018 10:35


Eski mahalle oyunlarını, sosyalleşmeyi, sporu, paylaşımı, takım ruhu gibi değerleri çocuklara kazandırmayı amaçlayan milli, manevi değerlere sahip sıcak bir mahalleden esinlenilmiş çizgi karakter projesi olan ’Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa’ oyunu Gölbaşılı çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması ve çocukları sağlıklı yaşama özendirme temalı etkinlikte yedi maskot karakter çocuklara keyifli anlar yaşattı.


Gölbaşı Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi. Müzikalde binlerce çocuk bir taraftan gönüllerince eğlenirken, bir taraftan sağlıklı yaşamın sırlarını öğrendi. 2 seans halinde okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan oyunu yaklaşık 5 bin öğrenci ücretsiz olarak izledi. Programda ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından bütün öğrencilere diş macunu, diş fırçası ve şapka dağıtıldı.




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