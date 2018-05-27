Ramazan denetimleri devam ediyor

Belirli periyotlarla yapılan fırın denetimleri ramazan ayının gelmesiyle birlikte yoğunlaştı. Yapılan denetimlerde ekipler, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, çıkan ekmeklerin ve ramazan pidesinin gramajlarının doğru olup olmadığını, genel temizliği ve çalışmaları kontrol etti. Eksiği bulunan işletmeler ikaz edilirken, denetimlerde fırınların neredeyse tamamına yakınının eksiksiz hizmet verdiği tespit edildi.

Vatandaş için ramazan sofralarının olmazsa olmazı olan pidenin hijyen ve sağlık kurallarına uygun şekilde sofralara gelmesi için zabıta ekiplerinin denetimlerin aralıksız olarak devam ettirdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Esnafımız da yapılan denetimler sonrası eksikliklerini gideriyor” dedi.