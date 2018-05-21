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21 Mayıs 2018 11:09

Ramazan etkinliklerine Afrika’dan konuk oldular

Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 9.

Ramazan etkinliklerine Afrika’dan konuk oldular

21 Mayıs 2018 11:09

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin konuğu bu sefer Afrika’nın en geniş 3. ülkesi Sudan’dı.


Ramazanın 5. gününde Sudanlı kardeşlerini yalnız bırakmayan Keçiörenliler ile birlikte Kalaba Kent Meydanındaki programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Sudan Büyükelçisi Yusuf El Kordofani, Büyükelçilik Müsteşarı Amar Muhammed Ali, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek, Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kalaba Kent Meydanına kurulan Sudan Kültür Evi’nin açılışı ile başlayan gecede konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Sudan’ı Afrika’nın incisi diye tanımlayarak, “Keçiören Belediyesi ile Sudanlı Hartum Belediyesi kardeş belediye. İki belediye arasında karşılıklı iş birliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atalarımızın gittiği her yere gitmeye çalışıyor, İslam ülkelerine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.


Sudan Büyükelçisi Yusuf El Kordofani ise “Kardeş ülkemiz Türkiye’nin yükseliş ve gelişmesinden memnunuz. Ramazan etkinlikleri nedeniyle aranızda olmaktan memnunuz. Türkiye - Sudan ilişkileri tarihi derinlikleri olan ilişkilerdir. Bu ilişkilere Hartum Belediyesi ile kardeş olan Keçiören Belediyesi de büyük katkı sağlamakta, tecrübe paylaşımı ile destek olmaktadır. Cumhurbaşkanınız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamak için Sudanlılar sokaklara çıktılar ve sevinç gösterileriyle kendisini karşıladılar. Kendisi iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde çok önemli bir rol oynuyor” şeklinde konuştu.



Sudan’a davet


Kordofani, Başkan Ak’ı Sudan’a davet ederek, “Biz tarım, su, hayvancılık ve yeraltı kaynakları açısından zengin bir ülkeyiz, siz de teknoloji açısından zenginsiniz. Sizin gücünüzle bizim zenginliklerimizi bir araya getirerek büyük bir pazar ortaya çıkarabiliriz. Biz Uluslararası Ramazan Etkinliklerine misafir olduk inşallah en kısa sürede sizi de Sudan’da misafir ederiz” ifadelerini kullandı.


Protokolün hediyeleşmesinin ardından Sudanlı Roman Mehmet şiir okurken, Abdullatif Muhammed de Sudan Halk Şarkısını seslendirdi. Sudan şarkısına Başkan Ak da Büyükelçi ile birlikte ritim tutarak eşlik etti.




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