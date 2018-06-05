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05 Haziran 2018 12:09

Ramazanda aynı sofrada buluşmaya devam

Keçiören Belediyesinin herkesi bir araya getirdiği mahalle iftarlarının onuncusu Esertepe Mahallesi’ne kuruldu.

Ramazanda aynı sofrada buluşmaya devam

05 Haziran 2018 12:09


Ramazanın 20. gününde Esertepe Kapalı Pazar Alanı’na kurulan iftara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile 19 Mayıs, Yayla, İncirli, Kuşcağız, Esertepe mahalle sakinleri katıldı.


Kur’an tilavetiyle başlayan iftarda konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bir önceki ramazanda aramızda olup şimdi olmayan şehitlerimize, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyor, hepinizin ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum. Etrafınızdakilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sorun. Bereket, rahmet, mağfiret ayı ramazanda ihtiyacı olana yardım edelim, sizin ulaşamadığınız noktada bizler ulaşalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi sosyal devlet kimsesizlerin kimsesidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi bizim insana bakışımızı özetliyor" dedi.


Ak, herkesi birbirine dua etmeye davet ederken yaklaşan seçimlere dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ümmet ve Türkiye için önemine değindi.


AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, "Esertepe’yi değiştiren, Keçiören’i güzelleştiren, ramazanda bizi buluşturan Başkan Ak’a teşekkür ediyorum" derken, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün bozulmaması temennisinde bulundu.




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