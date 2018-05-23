Ramazan’da Keçiören’de dilenci operasyonu

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler ile Keçiören’in işlek caddelerinde dilenerek vatandaşın duygularını suiistimal edenlere yönelik ekipler denetimlerini artırdı. Dilenci sayısında yüzde 10’luk bir artış olduğunu belirten ekipler üzerlerinden çok miktarda para çıkan dilencileri Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Dilenci Toplama Merkezine götürdü.

Dilencilere yönelik operasyonlar devam ederken küçük yaştaki çocukları kullanarak vatandaşların manevi duygularını sömüren dilencilerin büyük kısmının yabancı uyruklu ve kadın olması da dikkat çekti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, dilenciliği meslek edinerek dini ve vicdani duyguları sömürenlere itibar etmemelidir. Dilencilere yönelik operasyonlar aralıksız devam edecektir” denildi.