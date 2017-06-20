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20 Haziran 2017 12:47

Rauf Denktaş Spor Merkezi yaza hazır

Gölbaşı Belediyesi Rauf Denktaş Spor Merkezi’nde yaz ayının gelmesiyle birlikte yıllık bakım onarım çalışmaları başladı.

Rauf Denktaş Spor Merkezi yaza hazır

20 Haziran 2017 12:47


Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi üyelerine kaliteli hizmet verebilmek için kapalı yüzme havuzu son derece kapsamlı bir bakımdan geçiriliyor. Yarı olimpik olan yüzme havuzunda hasar gören, deforme olan fayanslar tamir edilerek, derz dolgular yenileniyor.


Bakım onarım çalışmalarının ardından yeniden faaliyete geçecek olan havuzda, yaz aylarında sıcakların artmasıyla Gölbaşılılar stres atacak. Ayrıca spor merkezinde bulunan saunalar ve duş alanları da yenilenerek vatandaşlara daha konforlu bir hizmet verilecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, spor merkezinde yıl içerisinde düzenli olarak bakımların yapıldığını ifade ederek, “Bakım onarımlar tamamlandığında üyelerimiz daha hijyenik ve konforlu bir ortamda sporlarını yapacak. Gölbaşılılar için her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.




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