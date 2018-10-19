Rektör Karademir'den Başkan Ertürk'e ziyaret

Dr. Arif Karademir, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, Rektör Karademir'i makamında ağırladı. Ziyaret kapsamında Gazi ve Başkent üniversitelerinin meslek yüksekokullarının bulunduğu Kahramankazan'daki yükseköğretime ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, misafirine ilçeye özgü hediyeler takdim etti. Rektör Karademir de Başkan Ertürk'e Bursa'ya özgü hediyeler verdi. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Karademir'e teşekkür ederek, “Rektör hocamıza ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Rektör Karademir de gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Ertürk'e teşekkür etti.