Renklerle adım adım karma sanatlar sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde birbirinden güzel 200 eser sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını sanatçılar hep birlikte yaptılar.

Yurdun değişik yerlerinden gelen sanatçıların eserleri ilgi gördü. Farklı bir tarz yakalayan Nazende Yücel'in özgün eserleri sanatçılar ve sanatseverlerden tam not aldı. Yücel, daha önce izlenimci empresyonist, hatta realist resimler yaparken yeni tarzında modern bir resim anlayışına geçti. Modern ve klasik tarzın karışımı olan resimler görülmeye değer. Sergi 16 Eylül tarihine kadar Ankaralı sanatseverlere ev sahipliği yapacak.