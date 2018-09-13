İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Renklerle adım adım karma sanatlar sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde birbirinden güzel 200 eser sanatseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde birbirinden güzel 200 eser sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını sanatçılar hep birlikte yaptılar.


Yurdun değişik yerlerinden gelen sanatçıların eserleri ilgi gördü. Farklı bir tarz yakalayan Nazende Yücel'in özgün eserleri sanatçılar ve sanatseverlerden tam not aldı. Yücel, daha önce izlenimci empresyonist, hatta realist resimler yaparken yeni tarzında modern bir resim anlayışına geçti. Modern ve klasik tarzın karışımı olan resimler görülmeye değer. Sergi 16 Eylül tarihine kadar Ankaralı sanatseverlere ev sahipliği yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.