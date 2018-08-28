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28 Ağustos 2018 17:05

Renkli festivalin rengarenk çiçekleri hazır

Beypazarı Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve yoğun katılımın olduğu festivalin 24.

Renkli festivalin rengarenk çiçekleri hazır

28 Ağustos 2018 17:05

’sü için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde sokakları süsleyecek rengarenk çiçekler görevliler tarafından hazırlandı.


Beypazarı Belediyesi seralarında yetiştirilen ve festivalde ilçe sokaklarını süsleyecek olan askı çiçekleri Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kullanıma hazır hale getirildi. Önümüzdeki günlerde şehir merkezinde yerlerini alacak çiçeklerle tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişe taşıyan Beypazarı sokakları rengarenk çiçekleriyle misafirlerine görsel bir ziyafet yaşatacak.




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