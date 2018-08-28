Renkli festivalin rengarenk çiçekleri hazır

’sü için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Festivalde sokakları süsleyecek rengarenk çiçekler görevliler tarafından hazırlandı.

Beypazarı Belediyesi seralarında yetiştirilen ve festivalde ilçe sokaklarını süsleyecek olan askı çiçekleri Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kullanıma hazır hale getirildi. Önümüzdeki günlerde şehir merkezinde yerlerini alacak çiçeklerle tarihi dokusuyla ziyaretçilerini geçmişe taşıyan Beypazarı sokakları rengarenk çiçekleriyle misafirlerine görsel bir ziyafet yaşatacak.