Restore edilen Ahi Evran Camii törenle açıldı

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde aynı anda gerçekleştirilen açılış töreninde Ankara’yı, Altındağ Kale Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran Camii temsil etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, açılış gerçekleştirilen illere video konferans yoluyla bağlandı.Ankara Valisi Ercan Topaca ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki açılışı yaptıktan sonra Ahi Evran Camii’ni gezdi. Cami imamından, ibadethane hakkında bilgi alan ikili, Selçuklu Mimarisi’nin en güzel örneklerini yerinde gördü.

“Tarihimizi koruma ve geleceğe aktarma çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Ahi Evran Camii’nin ecdad yadigarı eserlerimize sahip çıkma noktasında sergilenen hassasiyetin en güzel nişanesi olduğunu belirten Tiryaki, "Altındağ’da yıllardır tarihi eserlerimize sahip çıkma ve restore edip gelecek nesillere aktarma çalışmalarımız da bu hassasiyetimizin sonuçları. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ne kadar hassas ve özverili olduğunu biliyoruz. Tarihimizi koruma ve geleceğe aktarma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Restore edilen Ahi Evran Camii’nin açılışına Tiryaki ve Topaca’nın yanı sıra Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı.