Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik sağlık kontrolünden geçti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan operasyonda gözaltına alınan Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Ankara'da hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra, parmak izi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Nazik daha sonra ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülecek.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleştirilen ve 5'i çocuk 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik, Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'ya getirildi. Nazik, Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünden sonra parmak izi alınmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yusuf Nazik daha sonra ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülecek.