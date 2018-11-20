Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Genel Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Robotik Kodlama Eğitim Protokolü" imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Genel Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Robotik Kodlama Eğitim Protokolü" imzalandı. Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken ANFA A.Ş. çocuklara yönelik projelerine bir yenisini daha ekleyerek, yeni nesillerin gelişen teknolojiyi daha yakından tanımalarını ve geleceğe bilimin ışığında yürümelerini sağlıyor. Bu kapsamda Altındağ ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokolle, Altındağ'da eğitim gören öğrenciler arasından belirlenen 150 öğrenci ve 30 öğretmene, ''Robotik Kodlama Eğitimi'' verilecek.

ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya, Başkent'te yaşayan çocuklara bilimi sevdirmek için özel projeler ürettiklerini belirterek, ''Bu ülkenin ve dünyanın geleceği olan çocuklarımıza çok ciddi yatırımlar yapmayı planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

ANFA bünyesinde faaliyet gösteren Feza Gürsey Bilim Merkezi'ndeki Robotik Kodlama Atölyesi'nde gerçekleştirilecek eğitimlerde Altındağ ilçesindeki 15 farklı okuldan seçilen toplam 150 öğrenci, öğretmenleri ile birlikte, robot, algoritma ve kodlama konularında belirli periyotlarla hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim alma fırsatı bulacak.

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı da Büyükşehir Belediyesine bu desteğinden dolayı teşekkür ederek, ''Bu proje Bakanlığımızın gerçekten çok önemsediği, 2023 vizyonu çerçevesinde üzerinde çok hassasiyetle durduğu bir proje'' şeklinde konuştu.

Tüm materyalleri Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak karşılayacak

Mayıs ayına kadar devam edecek Robotik Kodlama Eğitimi kapsamında öğrencilere ihtiyaç duydukları tüm materyalleri Büyükşehir Belediyesi ücretsiz olarak karşılayacak. Projenin bir sonraki aşamasında da Robotik Kodlama Eğitimi Altındağ'dan sonra diğer ilçelerde de hayata geçirilecek.